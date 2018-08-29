В Верхней Пышме проведут корпоративный День знаний

18:08 | 31.08.2018

Фото: Пресс-служба УГМК

В понедельник, третьего сентября, в Верхней Пышме пройдет корпоративный День знаний УГМК. В этом году этот праздник совпал с юбилеем технического университета УГМК – пятилетием. На площади перед зданием вуза соберутся студенты и преподаватели, приглашённые гости и все желающие.



В мероприятии примут участие 252 студента, в их числе абитуриенты, которые впервые в истории этого университета поступили на бюджетные места, преподаватели и администрация университета. Руководство холдинга отметит лучших корпоративных преподавателей и сотрудников вуза, получивших в прошлом учебном году ученые степени, и авторов научных публикаций. Помимо прочего, в этот день будут подведены итоги конкурса «Инжериада УГМК» и конкурса студенческих роликов с летней практики на приз ООО «УГМК-Телеком».



Кульминацией вечера станет «оживление» логотипа компании – огромное огненное колесо начнет вращение, которое будет заснято с высоты птичьего полета и выведено на экраны около университета.