На Среднем Урале проходит профилактическое мероприятие «Школьник»

17:59 | 31.08.2018

пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Школьник». Его цель – выявить семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и оказать помощь, если дети не могут своевременно приступить к учебному процессу.



«В рамках начавшейся работы сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних в первую очередь посещают тех, кто состоит на профилактических учетах в органах внутренних дел. При выявлении обстоятельств, препятствующих началу нового учебного года, информация об этом направляется в территориальные органы власти для принятия необходимых мер реагирования», - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Также сегодня начальник ГУ МВД России по Свердловской области Михаил Бородин провел селекторное совещание с руководителями райотделов и заместителем министра образования региона Юрием Зеленовым. Обсуждались проблемные вопросы в сфере образования.