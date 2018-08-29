Новости дня
16:58 | 31.08.2018
Фото: ОТВ
Завершен капитальный ремонт Бисертского гидроузла
Ремонт обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей поселка, а также обезопасит от затопления близлежащие населенные пункты.
«После реконструкции гидроузла вода из артезианского источника не уходит. Уровень воды держится на отметке 5,95 метра. Жители Бисерти могут не беспокоиться по поводу доступности питьевой воды», — отметила глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева.
До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще два гидротехнических сооружения: Камышловское и Верхне-Синячихинское.
© «Вечерние Ведомости»
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