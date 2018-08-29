Завершен капитальный ремонт Бисертского гидроузла

16:58 | 31.08.2018

Фото: ОТВ

Сегодня после капитального ремонта введен в эксплуатацию Бисертский гидроузел. Работы обошлись в 100 млн рублей.



Ремонт обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей поселка, а также обезопасит от затопления близлежащие населенные пункты.



«После реконструкции гидроузла вода из артезианского источника не уходит. Уровень воды держится на отметке 5,95 метра. Жители Бисерти могут не беспокоиться по поводу доступности питьевой воды», — отметила глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева.



До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще два гидротехнических сооружения: Камышловское и Верхне-Синячихинское.