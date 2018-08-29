С 1 по 4 сентября из-за транспортировки адсорберов будет ограничено движение по трассе Пермь — Екатеринбург

15:55 | 31.08.2018

Юрий Ломакин

Из Екатеринбурга в Пермь перевозят крупногабаритный груз — два адсорбера, произведенные на «Уралхиммаше» для ПАО «Газпром». Вес каждого агрегата — 186,3 тонны, высота — 19,1 метра, диаметр — 5,8 метра.



В связи с транспортировкой такого груза с 1 по 4 сентября будут перекрываться участки трассы Пермь — Екатеринбург, об этом информирует ФКУ «Уралуправтодор».



График перекрытий на 1–2 сентября:



1 сентября в районе 04:00–05:00 — с 352-го по 342-й км;



1 сентября в районе 22:00–00:00 — с 338-го по 336-й км;



2 сентября в районе 22:00–01:00 — с 290-го по 285-й км.