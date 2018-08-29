Ко Дню знаний в Екатеринбург привезли 184 тонны цветов

15:20 | 31.08.2018

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К 1 сентября в Екатеринбург из Амстердама привезли 184 тонны цветов: розы, хризантемы, гвоздики, лилии и герберы. Большая часть выращена в Кении, Эквадоре и Колумбии, а Нидерланды — перевалочный пункт. Суммарная стоимость цветов — порядка миллиона долларов. За ввоз поставщики заплатили таможенную пошлину — более 15 млн рублей.



«После прилета и размещения на складе цветы отправляются к сотрудникам Россельхознадзора, которые проверяют их на наличие вредителей. Далее растения проходят таможенный контроль. Инспекторы сверяют данные, указанные на упаковке, с реальным товаром», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.