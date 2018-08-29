Новости дня
14:45 | 31.08.2018
Свердловский облсуд снял «Партию пенсионеров» с выборов в гордуму Екатеринбурга
Напомним, что 24 августа Ленинский районный суд снял партию с выборов. Основанием послужило то, что назначение на пост главы регионального отделения депутата Евгения Зяблицева было признано центральным советом партии незаконным, а соответственно, все принятые им решения, в том числе выдвижение списка на выборы, также являются незаконными. Ранее партия обжаловала это решение облсуде.
© «Вечерние Ведомости»
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