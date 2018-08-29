Ледовую арену на месте снесенной телебашни могут начать строить уже в этом году

14:28 | 31.08.2018

Строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге может начаться в конце 2018 года или в начале 2019 года, заявил сегодня гендиректор УГМК Андрей Козицын. По его словам, этот проект может затормозить строительство других ледовых арен в регионе.



Напомним, что будущая ледовая арена запроектирована для 11 видов спорта, в том числе хоккея, фигурного катания, гандбола, мини-футбола, бокса, единоборств. Также арена станет площадкой для концертов максимальной вместимостью 15 тысяч зрителей.



Ранее сообщалось, что строительство займет 2–2,5 года.