В Екатеринбурге 1 сентября полицейские будут дежурить у каждой школы

13:57 | 31.08.2018

solium.ru

Завтра, 1 сентября, более 154 тысяч детей примут участие в торжественных мероприятиях по случаю начала учебного года. Линейки пройдут в 183 учебных заведениях города.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, полицейские будут дежурить у каждой школы. Наряды патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, Росгвардии приблизят к учебным организациям.



Охраной школ также займутся дружинники, сотрудники частных охранных организаций и представители родительских комитетов.



Сотрудники полиции просят педагогов и родителей школьников при любых происшествиях незамедлительно обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)294-14-94 или 02.