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13:42 | 31.08.2018
Региональная лига КВН «Свердловск» / ВКонтакте
На Кубок губернатора Свердловской области по КВН приедут команды из нескольких регионов
Напомним, что второй Кубок губернатора Свердловской области по КВН состоится 7 сентября. Специальным гостем турнира станет команда Высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь), а редакторами выступят Сергей Ершов (команда КВН «Уральские пельмени»), Артем Пушкин («Свердловск»), Сергей Романенко («Давай поженимся»), а также редактор Премьер-лиги Михаил Гуликов.
В Свердловской области третий год существует официальная региональная лига КВН «Свердловск», созданная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Также в регионе действуют школьная и студенческая лиги КВН.
© «Вечерние Ведомости»
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