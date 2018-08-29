На Кубок губернатора Свердловской области по КВН приедут команды из нескольких регионов

13:42 | 31.08.2018

Региональная лига КВН «Свердловск» / ВКонтакте

Команды из Челябинской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Ярославской областей примут участие в Кубке губернатора Свердловской области по КВН. Сейчас идут отборочные этапы.



Напомним, что второй Кубок губернатора Свердловской области по КВН состоится 7 сентября. Специальным гостем турнира станет команда Высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь), а редакторами выступят Сергей Ершов (команда КВН «Уральские пельмени»), Артем Пушкин («Свердловск»), Сергей Романенко («Давай поженимся»), а также редактор Премьер-лиги Михаил Гуликов.



В Свердловской области третий год существует официальная региональная лига КВН «Свердловск», созданная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Также в регионе действуют школьная и студенческая лиги КВН.