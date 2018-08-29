МЗиК увеличит выпуск продукции гражданского назначения

13:23 | 31.08.2018

Свердловская область и ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина» заключили специнвестконтракт сроком на 10 лет. Предприятию предоставляются налоговые льготы, с условием увеличения объема инвестиций в производство.



Благодаря соглашению на предприятии должны появиться новые высокопроизводительные рабочие места.



«В соответствии с контрактом завод при поддержке Свердловской области реализует инвестиционный проект по реконструкции и техническому перевооружению кузнечно-прессового и заготовительного производств. Его реализация позволит предприятию выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения», — пояснил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.