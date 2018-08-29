Работник Уральской свинцовой компании предстанет перед судом за ЧП на предприятии

11:59 | 31.08.2018

rossaprimavera.ru

Бывшему мастеру производственного участка ООО «Уральская свинцовая компания» (Верхний Тагил) грозит до пяти лет лишения свободы за ЧП, в результате которого один рабочий погиб, второй получил серьезные травмы.



Трагедия произошла 2 апреля прошлого года. Мастер производственного участка загрузил в печь сырье, содержащее влагу, не осуществив его выдержку в печи в течение 15–20 мин. В результате произошел взрыв.



«Попадание в процессе восстановительной плавки сырья, содержащего влагу, на разогретый материал привело к нагреву и испарению воды, нагреву и увеличению объема пара и созданию тем самым высокого давления внутри частично герметизированной печи, которое разрушило запорные элементы, сорвав крышку загрузочного окна», — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Один рабочий предприятия погиб на месте, второй получил травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию нанесен материальный ущерб более чем на 1,5 млн рублей.



Уголовное дело будет рассматривать Кировградский городской суд.