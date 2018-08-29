Екатеринбуржцев предупреждают о возможном всплеске кишечных инфекций

11:33 | 31.08.2018

medknsltant.com

Специалисты Городского центра медицинской профилактики напоминают екатеринбуржцам о необходимости профилактики кишечных инфекций. Обычно всплеск заболеваний, вызванных ротавирусом, приходится на начало осени.



Заболеть можно при питье, полоскании зубов, через немытые продукты, грязную посуду, а также воздушно-капельным путем.



Инкубационный период заболевания составляет 1-5 дней. Симптомы заболевания: снижение аппетита, высокая температура, частый и очень жидкий водянистый стул, рвота, признаки ОРВИ. Возможно развитие обезвоживания и инфекционно-токсического шока.



Чтобы не подхватить вирус, нужно чаще мыть руки, использовать только кипяченую или бутилированную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, не употреблять молочные продукты с истекшим сроком годности.