Прокуратура добилась установки видеокамер в школах Алапаевского района

Прокуратура провела проверку в школах Алапаевского района и выявила ряд нарушений.Так, в МКОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» и его филиале «Измоденовская основная общеобразовательная школа» отсутствовала система видеонаблюдения как внутри учебных зданий, так и по периметру. В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» была нарушена целостность ограждения.По результатам проверки Алапаевская городская прокуратура направила исковые заявления в суд. Требования прокуратуры признаны обоснованными. Сейчас нарушения устранены, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.