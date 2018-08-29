Футбольное поле СК «Калининец» в Екатеринбурге передано детям

Накануне, 30 августа, футбольное поле спорткомплекса «Калининец» в Екатеринбурге передали детям.Напомним, что поле было построено для чемпионата мира по футболу. Теперь в рамках концепции наследия мундиаля объект передан ДЮСШ «Урал» и отделению футбола СК «Калининец».«В их распоряжении окажется само поле, раздевалки, душевые — одним словом, все помещения, которые были реконструированы во время подготовки к мировому футбольному первенству. Уже составлен график, по которому начнут заниматься юные футболисты. Мы надеемся, что на этом поле вырастут будущие чемпионы мира по футболу», — отметил директор стадиона Владимир Нагибин.На базе стадиона планируют создать первый в Свердловской области центр женского футбола.