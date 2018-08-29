Поклониться мощам святителя Спиридона в Храме на Крови пришли более 9 тысяч человек

Вчера, в первый день пребывания мощей святителя Спиридона Тримифунтского на Урале, православной святыне пришли поклониться более 9 тысяч человек. В храме образовалась огромная очередь.Ради возможности помолиться святителю в Екатеринбург приехали паломники из Нижнего Тагила, Серова, Каменска-Уральского, Алапаевска, Башкортостана, Перми, Кургана, Тюмени, Троицка.Напомним, что мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Екатеринбург 29 августа. Ковчег с мощами выставлен в Храме на Крови до 23:00 1 сентября. Приходить сюда можно круглосуточно.Святыню привезли в Россию из Греции, с острова Корфу. Мощи побывают в 12 регионах России.