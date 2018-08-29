В Первоуральске осудили двух наркосбытчиков

09:57 | 31.08.2018

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Почти 20 лет на двоих получили уральцы Сергей Зароченцев и Андрей Скрипов. Первоуральским городским судом они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2017 году Зароченцев создал организованную группу для сбыта наркотических веществ бесконтактным способом. К незаконной деятельности он привлек двух человек, в том числе Скрипова.



Трое участников преступной группы были задержаны в 2017 году. Зароченцев приговорен к 10 годам 10 месяцам строгого режима, Скрипов — к 8 годам 8 месяцам. Третий участник был осужден ранее на семь лет строгого режима. У преступников конфисковали телефоны и компьютеры.