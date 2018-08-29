Городской электричкой в Екатеринбурге можно воспользоваться бесплатно в честь ее 13-летия

09:41 | 31.08.2018

rasfokus.ru

Сегодня, 31 августа, исполняется 13 лет проекту «Городская электричка». В честь этого екатеринбуржцы могут бесплатно воспользоваться городскими поездами. Специальные купоны будут раздаваться на остановках автобусов, маршруты которых дублируются электричкой, сообщили в пресс-службе СвЖД.



Сейчас маршрут включает 11 остановочных пунктов: Екатеринбург-Сортировочный, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Пассажирский, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик.