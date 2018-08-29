Из Екатеринбурга в Пермь отправили вторую партию адсорберов для «Газпрома»

09:24 | 31.08.2018

Юрий Ломакин

Из Екатеринбурга вывезли крупногабаритный груз – вторую партию адсорберов, произведенных на «Уралхиммаше». Два агрегата весом 186,3 тонны каждый, высотой 19,1 метра, диаметром 5,8 метра отправились в Пермь. Там их перегрузят на баржу.



Адсорберы изготовлены для ПАО «Газпром» в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей Северо-Западного региона».



Напомним, что первые два адсорбера покинули Екатеринбург 17 августа.