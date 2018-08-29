В Кабардино-Балкарии туристы из Екатеринбурга попросили помощи у спасателей

22:50 | 30.08.2018

vsluh.net

В Кабардино-Балкарии два туриста из Екатеринбурга при подъеме на гору Эльбрус попросили помощи у спасателей. На место происшествия отправились три сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.



«В 16 часов 30 минут 30.08.2018 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила предварительная информация о том, что на высоте 3600 метров, восточный склон горы Эльбрус, в 19 км от поселка Эльбрус, зарегистрированная группа из 2 человек из города Екатеринбурга попросила о помощи», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.



По информации «Интерфакса», один из туристов сорвался с обрыва, сломал палец на руке и не может выбраться самостоятельно.