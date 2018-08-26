На «Коляда-театр» пожаловались из-за шума по ночам

21:56 | 30.08.2018

Жители дома, проживающие в доме, где находится «Коляда-театр», пожаловали в департамент по управлению муниципальным имуществом на шум по ночам и в выходные дни. Соответствующее письмо получил директор театра Николай Коляда. Ему пригрозили штрафом и приостановлением деятельности театра на 90 суток.



«Дом на Ленина, 97 располагается в центре города. Мимо проходит много людей. Кто-то и днем, и ночью садится на лавочки у театра, громко разговаривает, люди пьют пиво. Эти люди не имеют отношения к театру. Но жильцы дома почему-то уверены, что это наши зрители или мои актеры», - говорится в ответном письме Николая Коляды.