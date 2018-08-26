Прокуратура требует оборудовать перекресток Фрунзе - 8 Марта ограждением

21:00 | 30.08.2018

zalezt.ru

Администрацию Екатеринбурга через суд обязали оборудовать пешеходный переход на перекрестке улиц Фрунзе - 8 Марта ограждением перильного типа.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на данном участке пешеходный переход не соответствует требованиям действующего законодательства.



«В соответствии с государственным стандартом на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, пешеходный переход с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м. в каждую сторону должен быть оборудован ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа», - пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.



Прокуратура обратилась в суд с требованием к администрации города устранить нарушения. Ленинский районный суд признал эти требования обоснованными.