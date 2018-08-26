Около 700 миллионов рублей принесла в бюджет Свердловской области система фото-видео фиксации нарушений ПДД

19:03 | 30.08.2018

Свыше 1,5 миллионов постановлений о нарушениях правил дорожного движения, вынесено с помощью средств фото-видео фиксации нарушений ПДД в Свердловской области за 2017 год. Сумма наложенных штрафов, по этим постановлениям, составила более 1 миллиарда рублей, из них в бюджет региона поступило около 700 миллионов рублей. При этом расходы областного бюджета на развитие системы фиксации дорожных правонарушений в 2017 году составили немногим более 300 миллионов рублей. Информация об этом была озвучена на заседании правительственной комиссии по вопросам безопасности дорожного движения, которое провел вице-губернатор Азат Салихов.



Кроме того, и это самое главное из того, что было озвучено на заседании комиссии, по итогам 2017 года на участках дорог, которые оборудованы комплексами фото-видео фиксации, число аварий со смертельным исходом сократилось почти на 30%.



На сегодняшний день система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Свердловской области насчитывает 128 стационарных рубежей контроля и 67 передвижных комплексов. В планах правительства области увеличить это число до конца года на 26 единиц, а в 2019 году – еще на 50.



Обсудили чиновники и меры по взысканию штрафов за нарушение ПДД с нерадивых водителей. Так присутствующий на заседании руководитель управления службы судебных приставов Владимир Осьмак сообщил, что только за первое полугодие текущего года с жителей региона, на основании постановлений Госавтоинспекции, в принудительном порядке было взыскано 225 миллионов рублей.