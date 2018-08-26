Евгений Куйвашев поклонился мощам святителя Спиридона Тримифунтского в Храме-на-Крови

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня побывал в Храме-на-Крови, где поклонился привезенным из Греции мощам святителя Спиридона Тримифунтского. Вместе с ним на божественной литургии присутствовали председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина, заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и другие.«В 2014 году ковчег с мощами святителя Спиридона уже побывал на Урале, и мы знаем, сколько радости тогда принесло это событие. Уральская земля всегда гостеприимна и открыта для всех, кто приезжает сюда с добрыми помыслами», - сказал Евгений Куйвашев.Хранитель мощей архимандрит Иустин пригласил губернатора побывать в Керкире, где постоянно пребывают мощи святителя.Напомним, что православную святыню — мощи святителя Спиридона Тримифунтского – привезли в Екатеринбурге вчера вечером. Ковчег с мощами выставлен в Храме-на-Крови до 1 сентября.