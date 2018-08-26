Пожарные потушили здание детско-юношеской спортивной школы на улице Бажова

17:07 | 30.08.2018

choiz.me

Сегодня днем в Екатеринбурге произошел пожар на кровле здания детско-юношеской спортивной школы, расположенной на улице Бажова. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:05.



Из здания эвакуировали 23 человека, в том числе 15 детей. Никто не пострадал.



С пожаром удалось справиться за 13 минут. Его площадь составила 10 кв.м.



«Причины произошедшего устанавливаются, наиболее вероятная причина возгорания – нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.