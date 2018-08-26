В День народов Среднего Урала будет организовано более 30 национальных подворий

16:53 | 30.08.2018

Более 30 подворий будет представлено в парке семейного отдыха «Таганская слобода» в Екатеринбурге в День народов Среднего Урала. Празднование состоится в это воскресенье, 2 сентября.



В подворьях екатеринбуржцы смогут познакомиться с культурой народов Урала. Также будут организованы ремесленные мастерские и спортивные состязания.



«День народов Среднего Урала - это возможность познакомиться с национальной культурой в самом широком смысле этого слова: через музыку, литературу, костюмы, блюда. Такого многообразия в одном месте нигде больше не встретить», - отметил первый заместитель руководителя администрации главы региона Вадим Дубичев.



Праздник объединит представителей 160 национально-культурных обществ и автономий, проживающих в Свердловской области.