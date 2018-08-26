Новости дня
15:50 | 30.08.2018
imenno.ru
Более 1,2 тысячи екатеринбуржцев досрочно проголосовали на выборах в гордуму
В Орджоникидзевском районе проголосовали 553 человека, в Верх-Исетском — 172, в Чкаловском — 184.
Напомним, что досрочное голосование продлится до 8 сентября. Для участия в нем необходимо подтвердить уважительные причины – принести билеты на поезд или самолет, турпутевку, распоряжение работодателя или иные документы.
Также сегодня, 30 августа, начинается прием заявок для голосования на дому от граждан, которые не могут явиться в избирательный участок по состоянию здоровья.
© «Вечерние Ведомости»
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