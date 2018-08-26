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15:27 | 30.08.2018
novostivolgograda.ru
В Екатеринбурге за мошенничество с продажей автомобилей осужден петербуржец
В 2016 года Балюра вместе со своим подельником Дмитрием Хижняком похитили деньги граждан, доверивших им продажу автомобилей за агентское вознаграждение. Организация, занимавшая преступной деятельностью, была зарегистрирована в Екатеринбурге (ООО «Ново-Холдинг»). Общий ущерб потерпевших составил более 1,1 млн рублей.
«В частности, один из потерпевших передал для реализации автомобиль «Хонда Цивик», 2009 года выпуска, стоимостью 490 тыс. рублей, другой потерпевший передал обвиняемому свой автомобиль «Нисан Ноут», 2007 года выпуска, стоимостью 385 тыс. рублей. После получения машин обвиняемые реализовали их по ценам ниже рыночных, а денежные средства присваивали и распоряжались ими по своему усмотрению», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Дмитрия Хижняка осудили на шесть лет лишения свободы, а Дениса Балюру объявили в розыск и задержали в апреле этого года.
© «Вечерние Ведомости»
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