В свердловском селе вандалы устроили погром на кладбище

14:54 | 30.08.2018

serovglobus.ru

На кладбище рядом с селом Филькино Серовского городского округа неизвестные разрушили несколько надгробий. Две плиты опрокинуты, еще две попытались выворотить, также обнаружен сломанный пополам деревянный крест, сообщает издание «Глобус».



Родственники человека, чья могила подверглась осквернению, написали заявление в полицию. Началась проверка.