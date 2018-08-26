Уральские ученые нашли в пустыне Гоби три метеорита

14:30 | 30.08.2018

пресс-служба УрФУ

Участники метеоритной экспедиции Уральского федерального университета нашли в пустыне Гоби в Монголии три метеорита весом 100, 170 и 800 граммов, об этом сообщает пресс-служба вуза.



Напомним, что в экспедиции, которая продлится до 8 сентября, принимают участие шесть сотрудников научной лаборатории Extra Terra Consortium УрФУ. Ранее ученые уральского вуза участвовали в антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама) метеоритных экспедициях.