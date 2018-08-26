В Новоуральске пройдет межрегиональный слет волонтеров

14:00 | 30.08.2018

ideazhunter.ru

7-9 сентября в Новоуральске, на площадке загородного летнего лагеря «Самоцветы», пройдет межрегиональный слет волонтеров Общероссийской общественной организации «Общее дело».



Участников ждут разнообразные мероприятия. В том числе, планируется организовать конкурс. Волонтеров разделят на команды и попросят разработать план борьбы с такими проблемами, как курение, алкоголизм и наркомания.



«Свердловская область - один из лидеров добровольческого движения. У наших ребят уже большой опыт, множество интересных инициатив и проектов. Межрегиональный слет волонтеров - часть системной работы по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность», - отмечает заместитель главы региона Павел Креков.