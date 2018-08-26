В преддверии выборов сотрудники МЧС проверят избирательные участки Свердловской области

13:46 | 30.08.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В преддверии Единого дня голосования 9 сентября сотрудники МЧС проверят в Свердловской области 676 избирательных участков, в том числе 21 временный.



На избирательных участках проверяется состояние эвакуационных путей и выходов, работоспособность систем автоматической противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения, наличие первичных средств пожаротушения, возможность подъезда и установки пожарной техники.



«По результатам обследований избирательным комиссиям будет оказана методическая помощь по устранению нарушений», - отметил заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов.



Во время выборов сотрудники МЧС будут дежурить на каждом избирательном участке.