В этом году в Свердловской области за парты сядут 488 тысяч детей

13:29 | 30.08.2018

В Свердловской области школы полностью готовы к новому учебному году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе селекторного совещания под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.



В этом году за парты сядут почти 488 тысяч юных свердловчан, из них 58 тысяч – первоклассники. Принять учеников готовы 2,7 тысячи образовательных организаций, 64% из них будут работать в одну смену.



На подготовку к новому учебному году было направлено более 2,5 млрд рублей.



«К новому учебному году в Свердловской области было закуплено новое современное оборудование, в том числе и компьютерное. Наши школы на 100% обеспечены учебниками и пособиями. Все они подключены к интернету. Уже 1 сентября впервые свои двери откроют три новые школы, в том числе школа на 1,2 тысячи мест в Кировграде», - рассказал Евгений Куйвашев.