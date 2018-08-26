Открыто движение по Макаровскому мосту

12:57 | 30.08.2018

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В Екатеринбурге сегодня открыли движение по Макаровскому мосту, который был полностью закрыт в течение 10 дней.



Перекрытие движения было связано с работами на перекрестке улиц Челюскинцев и Бориса Ельцина.



«Нам надо было переустроить сети водопровода, ливневую канализацию и электросети. Также обустроить канализацию для предстоящей прокладки коммуникаций для светофорных объектов. У нас все получилось, и мы все сделали качественно и в срок», – рассказал первый заместитель директора Городского управления дорожно-строительных работ Павел Пустозеров.



Завтра на строительной площадке моста пройдет заседание выездного штаба по реконструкции объекта.