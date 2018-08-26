В Нижнем Тагиле за смерть ребенка в бассейне осужден тренер

12:39 | 30.08.2018

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В Нижнем Тагиле вынесен приговор тренеру – преподавателю по водным видам спорта Андрею Бондареву. Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности.



Трагедия произошла 2 октября 2017 года во время занятий по плаванию во Дворце водного спорта АО «НПК «Уралвагонзавод». По версии следствия, тренер не уследил за одним из воспитанников – мальчиком 2010 года рождения. Ребенок погрузился в воду. Когда его достали, он уже потерял сознание. Спасти его жизнь не удалось.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, подсудимый вину не признал. В итоге суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением контроля за безопасностью лиц, занимающихся в плавательном бассейне на открытой воде, на срок 1 год 6 месяцев.