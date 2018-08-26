В Екатеринбурге директор УК получила полтора года ограничения свободы за гибель при уборке снега 10-летней девочки

12:21 | 30.08.2018

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В Екатеринбурге директор ООО «1 Управляющая компания» Ирина Абуткова приговорена к 1,5 года ограничения свободы. Ее признали виновной в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть ребенка. Приговор пока не вступил в законную силу.



Напомним, что инцидент произошел в феврале 2016 года во дворе дома № 69а на улице Рощинской. Водитель экскаватора-погрузчика сбросил снег из ковша на 10-летнюю девочку, которая играла во дворе. Ребенок получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице после состояния клинической смерти.



Отметим, что при проведении работ по уборке снега не были установлены сигнальные ограждения.



Ранее, в мае 2016 года, водителя экскаватора-погрузчика Ивана Шарипова приговорили к году ограничения свободы.