Следователи проводят проверку по факту обнаружения мумифицированного тела мужчины в Екатеринбурге

11:56 | 30.08.2018

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Следственные органы проводят проверку в Екатеринбурге, где в квартире дома по адресу Малый конный полуостров, 13 обнаружено мумифицированное тело пенсионера.



Как сообщил представитель управления СК по Свердловской области Александр Шульга, признаков криминальной смерти не выявлено. Пенсионер жил один, а дверь была заперта изнутри. Следов взлома нет.



По словам соседей, труп мог пролежать в квартире три года, но точное время и причину смерти установит только экспертиза.