От укусов клещей пострадали более 30 тысяч свердловчан

11:32 | 30.08.2018

arbuztoday.ru

В Свердловской области зарегистрировано 30 225 случаев укусов клещей. Это на 4 % выше среднемноголетнего уровня и сопоставимо с уровнем прошлого года. Отмечается, что клещи покусали более пяти тысяч детей.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 66 муниципальных образованиях, больше всего в Асбестовском, Шалинском, Рефтинском, Тавдинском, Ачитском городских округах.



Зафиксировано 67 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 355 — клещевым иксодовым боррелиозом.