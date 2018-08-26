В Екатеринбурге мужчину сбил троллейбус. Пострадавший в коме

11:16 | 30.08.2018

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера, 29 августа, на улице Первомайской троллейбус сбил 63-летнего мужчину. По предварительной информации, он переходил дорогу на красный свет.



Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. По факту ДТП проводится проверка.