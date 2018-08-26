Новости дня
10:43 | 30.08.2018
В Свердловской области создана рабочая группа по изменению пенсионной системы
«Изменения обоснованно необходимы, но они должны идти на пользу жителям страны, в том числе Свердловской области. Должен быть обеспечен рост доходов пенсионеров, сохранение и расширение существующих льгот, надежная защита трудовых прав граждан предпенсионного возраста. Владимир Владимирович Путин особо поддержал инициативу политической партии «Единая Россия» по сохранению региональных льгот для пенсионеров. Теперь установки главы государства необходимо перевести на язык практических решений», - сказал Куйвашев.
Контролировать рабочую группу будет первый вице-губернатор Алексей Орлов.
© «Вечерние Ведомости»
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