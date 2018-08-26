Скандальный МУП «Золушка» продолжит кормить школьников в Екатеринбурге

10:22 | 30.08.2018

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МУП «Золушка» продолжит заниматься организацией питания детей в школах Екатеринбурга, об этом стало известно в ходе совещания, посвященного подготовке к началу учебного года.



Напомним, что ранее по результатам проверок муниципального унитарного предприятия «Школьно-базовая столовая «Золушка» было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».



В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные нарушения при заключении контрактов на поставку продуктов питания, а также факты неисполнения оплаченных договоров на приготовление пищи, накрытие и уборку столов и другие нарушения.



Отметим, что в этом году в Екатеринбурге за парты сядут 153 тысячи учеников. Кроме МУП «Золушка», организацию питания детей доверили трем муниципальным предприятиям (школьно-базовые столовые № 11 и № 41 и Комбинат школьного питания), 11 обществам с ограниченной ответственностью и одному индивидуальному предпринимателю.