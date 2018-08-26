Свердловчанина арестовали на 10 суток за невыплату алиментов

09:57 | 30.08.2018

sueveriya.ru

35-летний житель поселка Монетного Березовского городского округа арестован на 10 суток за долги по алиментам.



Мужчина должен был платить средства четвертую часть всех видов заработка на содержание 12-летнего сына, но с 2017 года прекратил выплаты без уважительных причин. Общая сумма задолженности составила порядка 400 тысяч рублей.



«В отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст.5.35.1 КоАП РФ (Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев), судья назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», - сообщили в пресс-службе УФССП по региону.



Отметим, что с начала этого года в Свердловской области за неуплату алиментов к административной ответственности привлечены 2 137 человек, к уголовной ответственности – 873 человека.