ЦИК передаст в правоохранительные органы информацию о нападениях на кандидатов в гордуму Екатеринбурга

09:30 | 30.08.2018

cikrf.ru

Центризбирком России направит в федеральные правоохранительные органы информацию о нападениях на кандидатов и политтехнологов в ходе избирательной кампании в Екатеринбурге, передает ТАСС.



«Давайте срочно тогда [информацию] по Екатеринбургу, мы срочно тогда [направим] генпрокурору, в следственные органы. Если есть криминальная составляющая, я не знаю, что там правоохранительные органы делают. Прямо сегодня [информацию] передавайте, мы обратимся в федеральные правоохранительные органы», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.



По словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, давлению подверглись представители «Единой России», КПРФ, самовыдвиженцы, сотрудники СМИ, представители избирательных штабов кандидатов и агитаторы.



«Это какая-то общая тенденция, видимо, работает какая-то группировка, которая занимается таким силовым воздействием», — отметил Мельконьянц.