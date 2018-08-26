В Екатеринбург привезли мощи святителя Спиридона Тримифунтского

09:16 | 30.08.2018

пресс-служба Екатеринбургской епархии

Накануне вечером в Екатеринбург привезли православную святыню — мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Ковчег с мощами выставлен в Храме на Крови до 1 сентября.



Мощи святителя встречали священнослужители Екатеринбургской митрополии во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, а также представители региональной власти: председатель областного Законодательного собрания Людмила Бабушкина, первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов и другие.



— Сегодня та самая правая рука святого Спиридона, которая на Первом Синоде освятила и показала Православие, находится сегодня здесь, в Екатеринбурге. Я хотел бы попросить святого Спиридона, чтобы та благодать, которую принес он, осталась в вашем городе и продолжала распространяться через вашего пастыря, дорогого и любимого митрополита Кирилла, — сказал хранитель мощей святителя архимандрит Иустин.



Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, ковчег с десницей святого прибыл в Россию из Греции, с острова Корфу, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны.