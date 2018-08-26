В Екатеринбурге ночью украли автомобиль помощника представителя Башкирии

22:42 | 29.08.2018

rus-news.ru

В Екатеринбурге у правой руки представителя республики Башкортостан в Свердловской области Тимура Карабаева угнали автомобиль — красную Mazda CX-5 с номером В017НУ. Об этом сообщил сам Карабаев.



«Машину угнали в районе ЖБИ: она стояла на улице Рассветная возле дома 8/2 на неохраняемой парковке, — рассказал он. — Украли, как выяснилось после изучения камер, ночью — где-то в 2:40–2:50». На представительство Башкортостана в нашем регионе автомобиль зарегистрирован не был, то есть принадлежал конкретно пострадавшему.



Пока подробностями о дальнейшей судьбе автомобиля владельцы не располагают.



На данный момент помощник представителя Башкирии официально заявил об угоне в полицию.



По данным официального дилера марки автомобиля в Екатеринбурге, угнанная машина стоит 1,5 миллиона рублей.