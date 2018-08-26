Евгений Куйвашев предложил, как изменить Екатеринбург к лучшему

22:12 | 29.08.2018

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал программную статью под названием «Быть достойным Екатеринбурга». В ней глава региона обозначил основные векторы развития города и подробно рассказал, как уже через 5 лет должен выглядеть «лучший город на земле».



В предложениях Куйвашева вычерчиваются четыре основные сферы, развитии в которых первоочерёдно. Это транспорт, заводы, инфраструктура в центре Екатеринбурга и самостоятельность новых микрорайонов.



Что касается транспорта, то по «городу будущего» будут колесить бесшумные трамваи УВЗ, которые представили на «Иннопроме-2018». Они же заворачивают в сторону Верхней Пышмы по новой трамвайной ветке. Такие же линии наземного метро тянутся до Березовского, Сысерти, Арамиля и даже в Первоуральск и Дегтярск.



Центр Екатеринбурга – место притяжения всего населения (и не только городского). Этому способствуют новый парк с водоёмом на улице Азина и благоустройство набережной Исети, которая, по замыслу Куйвашева, должна будет тянуться до самого Химмаша. Это означает, что до микрорайона на юго-востоке города можно будет без труда дойти пешком по ухоженной пешеходной зоне.



В «самом лучшем городе на земле» Академический стал восьмым районом с медицинским кластером. В подтверждение своих слов губернатор напомнил, что в прошлом году на развитие Академического и Солнечного направили миллиард рублей из бюджетов разных уровней.



На заводах Екатеринбурга — инновации. Развиваются машиностроительные и гражданские заводы. Всем работникам заводов – отпуск в виде скалолазания по уральским горам. В городе открыли музеи современного искусства, науки и техники, выдающихся екатеринбуржцев. А число жителей уральской столицы достигло двух миллионов человек.



В таком позитивном списке перспектив есть только одно «НО»: мэром города, по планам Куйвашева, должен стать сильный человек.



В следующих главах послания, которое уже завтра будет опубликовано в «Областной газете», появляются цифры из прошлого и самые масштабные проекты ближайшего будущего: ЕКАД, ледовая арена и конгресс-холл. Все преобразования и не уместить в одной публикации, подводит итог губернатор. И цитирует Мамина-Сибиряка:



— По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке,и мы позволяем перенести это сравнение на Екатеринбург,который в ряду других русских городов занял, с первого дня своего появления на божий свет, совершенно исключительное место.