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22:12 | 29.08.2018
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Евгений Куйвашев предложил, как изменить Екатеринбург к лучшему
В предложениях Куйвашева вычерчиваются четыре основные сферы, развитии в которых первоочерёдно. Это транспорт, заводы, инфраструктура в центре Екатеринбурга и самостоятельность новых микрорайонов.
Что касается транспорта, то по «городу будущего» будут колесить бесшумные трамваи УВЗ, которые представили на «Иннопроме-2018». Они же заворачивают в сторону Верхней Пышмы по новой трамвайной ветке. Такие же линии наземного метро тянутся до Березовского, Сысерти, Арамиля и даже в Первоуральск и Дегтярск.
Центр Екатеринбурга – место притяжения всего населения (и не только городского). Этому способствуют новый парк с водоёмом на улице Азина и благоустройство набережной Исети, которая, по замыслу Куйвашева, должна будет тянуться до самого Химмаша. Это означает, что до микрорайона на юго-востоке города можно будет без труда дойти пешком по ухоженной пешеходной зоне.
В «самом лучшем городе на земле» Академический стал восьмым районом с медицинским кластером. В подтверждение своих слов губернатор напомнил, что в прошлом году на развитие Академического и Солнечного направили миллиард рублей из бюджетов разных уровней.
На заводах Екатеринбурга — инновации. Развиваются машиностроительные и гражданские заводы. Всем работникам заводов – отпуск в виде скалолазания по уральским горам. В городе открыли музеи современного искусства, науки и техники, выдающихся екатеринбуржцев. А число жителей уральской столицы достигло двух миллионов человек.
В таком позитивном списке перспектив есть только одно «НО»: мэром города, по планам Куйвашева, должен стать сильный человек.
В следующих главах послания, которое уже завтра будет опубликовано в «Областной газете», появляются цифры из прошлого и самые масштабные проекты ближайшего будущего: ЕКАД, ледовая арена и конгресс-холл. Все преобразования и не уместить в одной публикации, подводит итог губернатор. И цитирует Мамина-Сибиряка:
— По народной примете, счастливые люди родятся в сорочке,и мы позволяем перенести это сравнение на Екатеринбург,который в ряду других русских городов занял, с первого дня своего появления на божий свет, совершенно исключительное место.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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