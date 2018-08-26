В чкаловском избиркоме Екатеринбурга силовики устроили обыск: изъяли жёсткий диск и документы

20:08 | 29.08.2018

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Сегодня в избирком Чкаловского района Екатеринбурга следователи нагрянули с обыском. Изъяли жёсткий диск и некоторые документы. Причина — подозрение в подмене подписных листов одного из кандидатов в депутаты гордумы.



«Есть подозрение, что кто-то подменил подписные листы [депутата Александра] Смолина. Но пока доказательств нет никаких. В рамках возбуждения [уголовного дела] комитет работает», — уточнил председатель горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров.

В управлении областного СК отказались комментировать произошедшее.



Многие областные СМИ также ориентируются на версию фальсификации подписных листов кандидата Александра Смолина. Причём в совершении преступления обвиняют не его, а членов районной избирательной комиссии. Следственный комитет уже возбудил против него уголовное дело. После этого Чкаловский районный суд Екатеринбурга снял Смолина с выборов в городскую думу.



Александр Смолин — действующий депутат ЕГД. Как и многие его коллеги, промышляет предпринимательством. Его торговая ниша — покупка и продажа недвижимости. В настоящее время Смолин является директором ООО «Аметист». По словам инсайдеров, его компания претерпевает банкротство.



«АиФ» добавляет, что три года назад Александр Сергеевич прославился «анекдотом» про глистов, который он рассказал коллегам в ходе обсуждения городского бюджета на 2016 год: «Глисты вечно жалуются, что живут в заднице, но биологически они могут жить только в заднице».