Свердловские ветераны МВД выпустили собственный музыкальный диск

17:57 | 29.08.2018

В.Н. Горелых

Коллектив свердловских ветеранов МВД «Офицерское трио» выпустил диск формата MP3 с двумя музыкальными альбомами («В России есть такое Министерство» и «Мой старый Екатеринбург») о буднях сотрудников органов внутренних дел и уральской столице.



В составе коллектива баянист, аранжировщик, заслуженный работник культуры РФ подполковник в отставке Александр Шестаков, гитарист гвардии подполковник в отставке Петр Малаховский, трубач и поэт, член Союза российских писателей полковник в отставке Юрий Куксин.



В компакт-диск вошли 34 песни. Тираж диска — 15 тысяч экземпляров.



«В творческом строю трио уже более 20 лет. Без него не обходится ни одно памятное событие гарнизона. Ансамбль является своего рода изюминкой, достопримечательностью и гордостью ГУ МВД России по Свердловской области, он неоднократно бывал в горячих точках, где поддерживал боевой дух уральских солдат правопорядка», — рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.