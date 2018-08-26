В Нижнесергинском районе построили мост, который соединил две части деревни

17:26 | 29.08.2018

В Нижнесергинском муниципальном районе досрочно открыли мост через реку Пут. Он соединил две части деревни Васькино. В северной части населенного пункта находится жилая застройка, а в южной - детский сад, школа, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.



Старый мост был построен в начале прошлого века и находился в аварийном состоянии. Новый путепровод должны были построить к сентябрю 2019 года, но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить на его возведение дополнительные средства – 7 млн рублей – для досрочного завершения строительства.



«Полная стоимость строительства моста в соответствии с контрактом составила около 25 миллионов рублей», - рассказал глава Нижнесергинского муниципального района Валерий Еремеев.



Ранее в ходе личного приема граждан пятиклассница Кристина Бурмистрова из деревни Васькино попросила губернатора отремонтировать мост.