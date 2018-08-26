Житель Камышлова выплатит полмиллиона рублей за перевозку немаркированной алкогольной продукции

16:34 | 29.08.2018

vesti-ukr.com

Жителю Камышлова Дмитрию Возисову назначено наказание в виде штрафа на 500 тысяч рублей. Суд признал его виновным по статье «Приобретение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в период с июля 2015 года по ноябрь 2015 года уралец приобрел и организовал перевозку крупной партии алкогольной продукции из Казахстана общей стоимостью более 2,1 млн рублей.



Автомобиль с алкогольной продукцией был задержан в Камышлове.



«При осмотре установлено, что данная алкогольная продукция не маркирована акцизными марками Российской Федерации, на нее отсутствуют какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной продукции», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.



Приговор суда пока не вступил в законную силу.