Екатеринбуржцев просят размещать в соцсетях фотографии своего урожая

15:57 | 29.08.2018

ok.ru

В Екатеринбурге объявлен конкурс на самый необычный урожай 2018 года. Жители могут размещать фотографии своего урожая в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассники» с хештегом #урожайекб.



Конкурс продлится до 7 сентября. Три человека, чьи фотографии получат больше всего лайков, получат полезные призы от администрации города.